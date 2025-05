Alessia Marcuzzi il perfetto look casual estivo? Bustier e denim

Scopri il look casual estivo di Alessia Marcuzzi, perfetto tra comfort e sensualità con un bustier e denim per un modo di vestirsi fresco e irresistibile. La showgirl romana incarna la perfezione di un stile semplice ma chic, ideale per le serate estive sulla terrazza al tramonto.

La perfetta tenuta estiva? Casual, fresca ma condita di un pizzico di sensualità che non guasta. Lo sa bene Alessia Marcuzzi la quale, con grande puntualità, ha fornito alle indecise la sua personale interpretazione sul tema. Sullo sfondo una terrazza romana al tramonto, ecco la showgirl immortalata sorridente e spensierata in una sequenza di scatti a svelarcela. Alessia Marcuzzi, l’accoppiata vincente per l’estate 2025 si compone di bustier e jeans. Un buon look non ha bisogno di eccessivi fronzoli per lasciare il segno: è questa la filosofia modaiola di Alessia Marcuzzi, tornata per l’ennesima volta a sorprendere i propri followers con una mise sensuale e rilassata alla sua maniera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Marcuzzi, il perfetto look casual estivo? Bustier e denim

