Alessandro Simioni guida la Rinascita al 2-0 contro Forlì nei playoff

Alessandro Simioni si distingue come protagonista della rinascita della Rinascita nel playoff contro Forlì, contribuendo con 19 punti nelle ultime sei partite e guidando la squadra al 2-0 nella serie. Dopo un percorso complesso nei playoff, il suo talento extralusso ha fatto la differenza, confermando il suo ruolo chiave nel proseguimento della stagione.

Sono 19 punti nelle precedenti sei partite e 18 solo martedì, in gara2 con Forlì. È stato un Alessandro Simioni extralusso ad aiutare la Rinascita a salire sul 2-0 nella serie. Tutto questo dopo aver passato dei playoff in difficoltà, con cinque partite con Brindisi incolori e una gara1 con l’Unieuro con qualche lampo in più ma senza brillare. Tanti punti, per il centro di Abano Terme, ma anche una difesa energica nell’uno contro uno e intelligente sugli aiuti. In più il flash finale, con rimbalzo d’attacco e canestro del definitivo sorpasso che ha favorito la fuga decisiva. "Ho cercato di partire più aggressivo – spiega Simioni –, anche rispetto alle altre partite precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alessandro Simioni guida la Rinascita al 2-0 contro Forlì nei playoff

