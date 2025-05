Alessandro Bartoli trionfa nel Top Volley a 36 anni con la Villa d’Oro

Alessandro Bartoli, a quasi 36 anni, conquista il successo nel Top Volley con la Villa d’Oro, dimostrando che non è mai troppo tardi per raggiungere grandi traguardi. Il “SuperBomber” opposto ‘old style’ ha guidato la sua Beca Tensped Spezzanese con 590 punti in 28 gare, dimostrando che la passione e la determinazione non hanno età.

Non è mai troppo tardi, citava il titolo della celeberrima trasmissione del Maestro Alberto Manzi, ed infatti arriva solo alla ’veneranda’ età di quasi 36 anni il successo nel Top Volley, o SuperBomber della Villa d’Oro, di Alessandro Bartoli, opposto ’old style’ che con i suoi 590 in 28 gare ha trascinato la sua Beca Tensped spezzanese ad una meritata salvezza. "Onestamente non mi aspettavo di vincere, – confessa schernendosi l’opposto spezzanese, – il nostro obiettivo era la salvezza, dopo due anni difficili, e non era un obiettivo facile, con una squadra nuova, con tanti giovani, e poca amalgama. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alessandro Bartoli trionfa nel Top Volley a 36 anni con la Villa d’Oro

