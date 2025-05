Alessandro Barattoni | Questa la città che vorrei Ambiente al primo posto Qui non ci sono poteri occulti

Alessandro Barattoni, nuovo sindaco di Ravenna, si concentra su un progetto di città incentrato sull'ambiente e sulla trasparenza, senza poteri occulti. Con una visione chiara e partecipativa, promette di mettere al primo posto il benessere dei cittadini e il rispetto per l’ambiente, ascoltando le segnalazioni e le idee della comunità.

Alessandro Barattoni, lei è stato eletto sindaco di Ravenna alla guida della coalizione di centrosinistra. A mente fredda, ha realizzato quanto successo tra domenica e lunedì? "Inizio a realizzarlo ora, nel vedere quante persone mi fermano per salutarmi, per fare una segnalazione o suggerirmi un’idea. Sono profondamente grato a chi è andato a votare, indipendentemente dalla scelta fatta, e mi impegnerò per coinvolgere nell’amministrazione della nostra città chi ha scelto di disertare le urne. Terrò sulla scrivania un foglio che mi ricorderà la forte astensione di queste elezioni, lavorerò ogni giorno per ridare speranza e fiducia all’ente comunale, che è il più vicino ai cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Barattoni: "Questa la città che vorrei. Ambiente al primo posto. Qui non ci sono poteri occulti"

Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni - Domani a Ravenna, Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, scende in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” e il candidato sindaco Alessandro Barattoni. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Barattoni: Questa la città che vorrei. Ambiente al primo posto. Qui non ci sono poteri occulti; Chi è Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd e nuovo sindaco di Ravenna; Ravenna, vince le elezioni Alessandro Barattoni (Pd e centrosinistra) al primo turno: «Subito al lavoro per la città dei prossimi dieci anni»; Le interviste ai candidati sindaco, Barattoni: «Al lavoro per l'Alta velocità. Mi preoccupa chi parla di esercito...». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia