alessandra amoroso e serena brancale duettano nel nuovo singolo serenata

Alessandra Amoroso e Serena Brancale tornano a emozionare i loro fan con il nuovo singolo "Serenata", un duetto coinvolgente che fa da colonna sonora al loro tour estivo. Dopo aver incantato il pubblico al Festival di Sanremo, le due artiste dimostrano ancora una volta la loro alchimia musicale con questa canzone ricca di sentimento e energia.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale tornano a unire le loro voci nel nuovo singolo Serenata che accompagna il loro tour estivo. Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di If I Ain't Got You di Alicia Keys nella serata delle cover, Alessandra Amoroso e Serena Brancale tornano a unire le loro voci nel nuovo singolo Serenata, in uscita il 30 maggio. Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente. Serenata ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione reinterpretata in una chiave unica.

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso. 🔗continua a leggere

