Alemanno | ecco il racconto della vita in carcere

Scopri il racconto di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia, un vivido spaccato delle contraddizioni e dei limiti del sistema penitenziario italiano. Attraverso la sua testimonianza, emerge un’immagine critica e coinvolgente delle sfide che affrontano detenuti e istituzioni.

Dal diario di Gianni Alemanno a Rebibbia, emergono contraddizioni e limiti strutturali del sistema penitenziario italiano. In una lunga e dettagliata testimonianza scritta dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dal dicembre 2024, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, denuncia il collasso del sistema penitenziario italiano. Alemanno scrive e denuncia le carceri italiane cityrumors.it foto Ansa Così, attraverso un racconto intimo ma impietoso, pubblicato con il titolo “Diario di Cella 9 – L’isola dei divieti (senza senso)”, Alemanno porta alla luce un insieme di assurditĂ burocratiche, contraddizioni normative e ostacoli quotidiani che rendono la detenzione non solo punitiva, ma profondamente diseducativa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it