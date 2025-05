Alcol alla guida la polizia rinforza i controlli | 4 patenti ritirate

La polizia intensifica i controlli anti-alcol alla guida, ritirando 4 patenti nel weekend. Un'iniziativa che si inserisce nel crescente impegno delle autorità per garantire la sicurezza stradale, sensibilizzando sul rischio di guidare sotto effetto di alcol e droghe. Con l'aumento degli incidenti legati a queste sostanze, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile. La sicurezza è un viaggio che inizia da noi!

La polizia ha aumentato i controlli nel contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solìmene, ha disposto una complessa macchina di controlli dalla sera di venerdì scorso e fino alle luci dell’alba di domenica 25 maggio. Il servizio. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Alcol alla guida, la polizia rinforza i controlli: 4 patenti ritirate

Battipaglia, stranieri alloggiati abusivamente: controlli della polizia municipale

L'amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato un'iniziativa di controllo sulle locazioni abusiva, in collaborazione con la polizia urbana.

