Alberto Stasi e il sesso il risultato della perizia | Come prova piacere

Scopri come le ultime perizie sul caso Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, possano influenzare il suo ruolo di prova nel processo e il dibattito sul rapporto tra sesso e testimonianze giudiziarie. Un approfondimento sulle risultanze investigative e le implicazioni legali a dieci anni dall'inizio del suo soggiorno nel carcere di Bollate.

A dieci anni dall’ingresso nel carcere di Bollate, Alberto Stasi guarda con inquietudine e attesa alla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. L’ex studente della Bocconi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, è oggi in regime di semilibertĂ e ha giĂ scontato gran parte della sua pena, con fine prevista per il 31 ottobre 2029. Ma la riapertura delle indagini e l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, riaprono interrogativi mai sopiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Alberto Stasi e il sesso, il risultato della perizia: “Come prova piacere”

