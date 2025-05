Alberto Stasi e il sesso come prova piacere | la perizia choc

Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, torna sotto i riflettori per una nuova inchiesta della Procura di Pavia, che riguarda anche aspetti legati al suo comportamento e alle prove sulla stanza del delitto. La recente perizia shock solleva nuovi dubbi e approfondimenti sul caso, portando alla luce dettagli che hanno acceso l'attenzione mediatica.

Da 10 anni detenuto nel carcere di Bollate, Alberto Stasi guarda con paura e speranza alla nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. L'ex studente della Bocconi è stato condannato a 16 anni di carcere nel 2015 per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi (fine pena fissata al 31 ottobre 2029) ma ora c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. In dieci anni, dopo essersi presentato al portone dell'istituto di detenzione alle porte di Milano, Stasi ha affrontato le difficoltà della vita dietro le sbarre, ha avuto accesso al lavoro esterno, ai permessi premi e dallo scorso aprile alla semilibertà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi e il sesso, "come prova piacere": la perizia choc

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

