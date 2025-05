Albert Watson svela la Roma segreta | un viaggio visivo senza precedenti

Scopri la Roma segreta attraverso gli occhi di Albert Watson in "Roma Codex", un viaggio visivo senza precedenti che svela gli angoli nascosti e le storie inattese della Città Eterna. Un’immersione tra architetture, volti e atmosfere, lontano dalle cartoline, per vivere la vera essenza di Roma.

C'è una Roma che sfugge alle cartoline. Una città che si muove sotto la superficie della Storia, tra architetture imponenti e sguardi urbani, club notturni e terrazze assolate, icone e anonimi, celebrità e quotidiano. È questa Roma – stratificata, viva, imprevedibile – quella che Albert Watson ha deciso di raccontare con Roma Codex, la più grande mostra mai dedicata in Italia al maestro scozzese della fotografia. In scena al Palazzo Esposizioni di Roma dal 29 maggio al 3 agosto, Roma Codex è molto più di una retrospettiva. È un atlante emotivo e visivo di 200 fotografie, dove il bianco e nero dialoga con il colore, e la narrazione segue il ritmo fluido del caso.

