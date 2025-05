Alatri chiuso per il periodo estivo l' ambulatorio pediatrico

L’ambulatorio pediatrico H12 dell’ospedale di Alatri sarà chiuso dal 1 giugno al 30 settembre, lasciando molte famiglie senza un punto di riferimento essenziale per la salute dei bambini durante l’estate. Questa decisione rappresenta un grave colpo alla qualità dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio, smorzando le promesse non mantenute del Presidente Rocca.

“Dal primo giugno al 30 settembre l’ambulatorio pediatrico h12 dell’ospedale di Alatri verrà chiuso. Una notizia gravissima, che di fatto segna un ulteriore, pesantissimo colpo alla sanità del nostro territorio. Dopo mesi di promesse non mantenute dal Presidente Rocca, siamo di fronte. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Alatri, chiuso per il periodo estivo l'ambulatorio pediatrico

