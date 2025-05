Al via l’Estate Fiorentina Mille eventi in quattro mesi Dalle note di Bersani a Giallini

Vivi l’estate fiorentina 2024 con oltre mille eventi, tra musica, cinema, arti visive e spettacoli, che animano i quartieri della città dal 1° giugno al 30 settembre. Un’occasione imperdibile per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale di Firenze attraverso performance dal vivo e ospiti di rilievo come Samuele Bersani, Nicola Ggiorgino e tanti altri.

Musica, cinema, arti visive e performative, danza, talk, spettacoli e festival: la grande Estate Fiorentina si svolgerà dal 1° giugno al 30 settembre con iniziative che valorizzano il patrimonio artistico della città, favorendo la diffusione della cultura dal vivo in tutti i quartieri. "Ci saranno ospiti illustri fra cui Samuele Bersani, Nicola Gratteri e Andrea Scanzi ma abbiamo deciso di puntare sulla capillarità e sulla prossimità delle manifestazioni con una programmazione diffusa ma di qualità. Sarà un'edizione particolarmente ricca" sostiene la sindaca Sara Funaro, durante la presentazione, mentre l'assessore alla Cultura Giovanni Bettarini ci tiene a ringraziare gli uffici del Comune per il lavoro svolto e le associazioni che hanno partecipato al bando per le offerte culturali proposte.

