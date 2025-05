Al via la scuola estiva gratuita Start with physics dedicata a insegnanti di matematica scienze o tecnologia di scuola secondaria di I grado Candidature entro il 30 maggio

È aperta la candidatura per "Start with Physics", la scuola estiva gratuita che si terrà a fine giugno a Bologna, dedicata a 30 insegnanti di matematica, scienze e tecnologia di scuola secondaria di secondo grado. Un’occasione unica per arricchire la didattica con metodi laboratoriali e innovativi, rivolta a docenti con background nei settori biologico, chimico, fisico o tecnologico. Candidature entro il 30 maggio!

C’è tempo fino al 30 maggio per candidarsi a Start with Physics, scuola estiva gratuita per 30 insegnanti di scuola secondaria di secondo grado – con una preparazione di ambito biologico, chimico, fisico o tecnologico – in partenza a fine giugno a Bologna Gli obiettivi del progetto sono:? rinnovare la didattica con approcci laboratoriali e hands-on;? usare . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scuola estiva 2025 Dante per la scuola; Piano Estate, progetti scuole entro le 15 del 13 giugno. AVVISO; Assistenza estiva gratuita, c’è il bando. Sul piatto 100mila euro; Giugno 2025: il programma di eventi allo Spazio Giovani Cure nell'Area Pettini Burresi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Al via domani la Scuola estiva “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa” - Si apre domani, alla presenza della Sottosegretaria Barbara Floridia, la Scuola estiva “La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa” promossa e organizzata dalla Direzione ... 🔗Secondo orizzontescuola.it

Al via Scuola estiva "Oceano Casa" - Si apre oggi, alla presenza della Sottosegretaria Barbara Floridia, la Scuola estiva "La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano Casa" promossa e organizzata dalla Direzione ... 🔗Segnala ansa.it

Scuola estiva nazionale Dante per la scuola: domanda di ammissione docenti entro il 15 giugno - Nel mese di luglio si terrà la quinta edizione della Scuola estiva nazionale intitolata Dante per la scuola. Percorsi di innovazione ... 🔗Scrive orizzontescuola.it

Giulia piange perché deve andare via per sempre dalla nuova casa della nonna! #shorts