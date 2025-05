Al via il progetto Eassitech sull' ex Cofa | il Consiglio di Stato sblocca il finanziamento da 185 milioni di euro

Al via il progetto Eassitech sull'ex Cofa, dopo il via libera del Consiglio di Stato che ha sbloccato un finanziamento di 185 milioni di euro. L'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti-Pescara, insieme a Regione Abruzzo e altri stakeholder, annuncia così un importante passo avanti per lo sviluppo dell'area.

L'università degli studi d'Annunzio di Chieti - Pescara, con il rettore Liborio Stuppia, ha annunciato che il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Roma ed ha accolto le ragioni dell'università assieme a Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, camera di.

