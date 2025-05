Al via il Festival della Romagna tra incontri spettacoli e performance

Inizia la 12ª edizione del Festival della Romagna 2025 a Cervia, un evento imperdibile tra incontri, spettacoli e performance che celebrano la cultura e le eccellenze della Riviera Romagnola. Un'occasione unica per vivere un’estate all’insegna dell’arte, della tradizione e della creatività locale lungo le splendide spiagge di Cervia.

L’estate della Riviera Romagnola parte con “Il Festival della Romagna” 2025 a Cervia. La dodicesima edizione del Festival continua nella sua tradizione di offrire una rappresentazione diretta del territorio, dei suoi protagonisti e delle sue visioni culturali e artistiche proponendo le eccellenze. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via il Festival della Romagna, tra incontri, spettacoli e performance

