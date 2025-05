Al via i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Giovanni Teatino

Al via i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Giovanni Teatino, un importante intervento da quasi un milione di euro finanziato dal bando nazionale Sport e Periferie. Questo progetto mira a valorizzare gli impianti sportivi del territorio, offrendo spazi moderni e funzionali per tutta la comunità .

Sono in partenza i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di San Giovanni Teatino, un progetto da quasi un milione di euro reso possibile grazie al finanziamento del bando nazionale Sport e periferie (700.000 euro) e a un cofinanziamento comunale di 295.000 euro.

