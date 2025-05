Al via Anteprima d’Estate nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera

Scopri Anteprima d’Estate, l’evento imperdibile promosso da Artigiano in Fiera, che mette in mostra il meglio dell’artigianato italiano e internazionale. Dal 30 maggio al 2 giugno a Fieramilano Rho, potrai ammirare oltre 800 arti e creazioni uniche, con ingresso gratuito e un'occasione imperdibile per apprezzare eccellenza e creatività.

(Adnkronos) – Si è aperta oggi ufficialmente Anteprima d’Estate, la nuova vetrina sulla creatività e sull’eccellenza dell'artigianato italiano e internazionale. Promosso da Artigiano in Fiera, l’appuntamento è in programma a Fieramilano Rho tutti i giorni fino a lunedì 2 giugno dalle 10 alle 22.30 con pass gratuito. Partecipano oltre ottocento artigiani provenienti da cinquanta Paesi del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al via Anteprima d’Estate, nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera

