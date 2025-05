Al Rouge et Noir Dogville di Lars von Trier in versione restaurata

Scopri la versione restaurata di *Dogville* di Lars von Trier, un capolavoro imprescindibile del cinema contemporaneo che ha consacrato il regista come uno dei più innovativi e controversi degli ultimi decenni. Un'occasione speciale al Supercineclub, che quest’anno per la prima volta si sposta al martedì, il 3 giugno, per goderti questa pellicola unica con Nicole Kidman.

Nuovo appuntamento con il Supercineclub - eccezionalmente di martedì, il 3 giugno per evitare la proiezione nel festivo del 2 giugno - con uno dei registi più talentuosi e controversi degli ultimi trent'anni e con il film che lo ha consacrato: Dogville di Lars von Trier, con Nicole Kidman.

