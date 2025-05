Al Parco Da Vinci torna la fiera del Disco

Vieni al Parco Da Vinci di Fiumicino il 29 maggio 2025 per la rinomata Fiera del Disco, un evento imperdibile aperto a tutti gli appassionati di musica e collezionismo. Un’occasione unica per scoprire vinili, CD e memorabilia musicali, e vivere un’esperienza “no limits” nel cuore dell’estate!

Fiumicino, 29 maggio 2025- Un evento “no limits” aperto a tutti e dove tutti possono trovare qualcosa di interessante. Potremmo definire così l’appuntamento che caratterizza forse uno dei momenti piĂą belli della stagione estiva offerta dal Parco Da Vinci. Che ospita ancora una volta – come da tradizione – anche quest’anno l’attesa Fiera del Disco di Roma: il piĂą importante evento collezionistico dedicato agli appassionati della musica, sabato 14 e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10. E come sempre ce n’è per tutti i gusti (e per tutte le tasche) nel nome di una tradizione che da 13 anni porta in giro oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia, una ricchissima proposta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, accessori vintage. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it