Al Madame Tussauds di Londra arriva una nuova statua di cera | è il sausage roll Greggs

Al Madame Tussauds di Londra arriva una nuova sorprendente statua di cera dedicata al famoso sausage roll di Greggs, perfetta in occasione della Giornata Nazionale del Rotolo di Salsiccia il 5 giugno. Questa celebrazione rende omaggio al celebre panificio britannico, simbolo di gusto e tradizione nel Regno Unito.

Il rotolo di salsiccia Greggs diventa una statua di cera del Madame Tussauds di Londra, giusto in tempo per la Giornata Nazionale del Rotolo di Salsiccia, il 5 giugno. Il famoso panificio Greggs, che ha aperto il suo primo negozio a Newcastle-Upon-Tyne nel 1951, vende circa un milione di questi roll ripieni di carne al giorno nel Regno Unito. La scultura di cera, completa di briciole, sarà esposta nella Culture Capital Zone dell’attrazione di Baker Street, insieme ad altre icone britanniche come Sir David Attenborough, Stormzy e William Shakespeare. L’area è dedicata a personalità che hanno contribuito a plasmare il panorama culturale britannico, da artisti pionieristici a giganti della politica e ora anche il dorato pasticcio tipico della cucina britannica ha raggiunto lo status di star. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Al Madame Tussauds di Londra arriva una nuova statua di cera: è il sausage roll Greggs

