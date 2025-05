Al cinema nel weekend lungo del 2 giugno tra ' Lilo Stitch' e ' Fuori'

Scopri le migliori occasioni per andare al cinema durante il weekend lungo del 2 giugno, tra le nuove anteprime di Lilo & Stitch e il film Fuori. Con l'arrivo di giugno e l'estate alle porte, molte sale offrono cineforum all'aperto, rendendo questa occasione perfetta per una serata cinematografica all'aperto o al cinema.

Con l'avvento di giugno e l'estate in avvicinamento molte sale hanno terminato la propria attività . Alcune, invece, si apprestano a vivere cineforum all'aperto. L'offerta, per il weekend lungo del 2 giugno, è ricca grazie a due prime visioni che ancora tengono banco: il campione d'incassi Lilo &. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Al cinema nel weekend lungo del 2 giugno, tra 'Lilo Stitch' e 'Fuori'

A causa della festività del 2 giugno e della coincidenza con il weekend, l’accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno. Inoltre, alcuni pensionati riceveranno meno per il recupero di somme erogate per errore nel 2022 - A causa della festività del 2 giugno e del weekend, l'accredito delle pensioni di giugno subirà uno slittamento al 3 giugno. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa fare a Torino nel lungo week-end del 2 Giugno: gli eventi per la Festa della Repubblica; Un lungo weekend al Nuovo cinema Tirreno: ecco tutti i film in programma; Il lungo weekend del Nuovo Cinema Tirreno: ecco tutti i film in sala; Lilo & Stitch e Mission: Impossible 8 dominano il weekend lungo del Memorial Day negli USA. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il lungo weekend del Nuovo Cinema Tirreno: ecco tutti i film in sala - CAPALBIO – Quattro pellicole per il weekend (lungo) al Nuovo cinema Tirreno. Nella sala di Borgo Carige saranno proiettati da venerdì […] ... 🔗Si legge su ilgiunco.net

Cosa fare a Palermo nel weekend lungo del 2 giugno: tango, pranzi con vista e musical - Grazie al ponte del 2 giugno, Palermo e la Sicilia si animano con tre giorni ricchi di eventi, tra musica dal vivo, arte, teatro, sapori locali e panorami mozzafiato ... 🔗Lo riporta balarm.it

Cosa vedere al cinema questo weekend: non solo Oceania 2, tanti nuovi film in uscita - Cosa vedere al cinema questo weekend? Oltre all'attesissimo Oceania 2 della Disney, nuovo Classico Animato del canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, vi segnaliamo tante importanti ... 🔗Scrive cinema.everyeye.it