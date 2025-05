Al Castello della Rancia musica birra e street food

Dal domani a domenica, il Castello della Rancia a Tolentino ospita "Panza Marche Beer Fest!", un imperdibile festival che unisce musica, birra artigianale e street food per vivere un'esperienza autentica tra gusto e territorio. Con 14 birrifici marchigiani e DJ set, è l'evento ideale per appassionati e famiglie alla ricerca di divertimento e sapori unici.

Torna "Panza Marche Beer Fest!": da domani a domenica il Castello della Rancia di Tolentino si accende con un festival che mescola gusto, musica e territorio. Quattordici sono i birrifici presenti, uniti sotto l’egida dell’Associazione Birrifici Marchigiani, (Malaripe, Resina, Ibeer, Molesto, Jack Rabbit, Sothis, Styles, Birra formante, 8zampe, Mastio, Babylon, Castelli, Godog, Catria). Non solo birra: sei postazioni street food, spazi conviviali e un programma musicale che abbraccia generi e generazioni. Domani alle 17 aprono gli stand; alle 21.30 salgono sul palco Il Muro del Canto, con il loro folk urbano, e subito dopo gli Assalti Frontali, icone del rap militante italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Castello della Rancia musica, birra e street food

Il Castello della Rancia riapre le porte - Il Castello della Rancia di Tolentino finalmente riapre al pubblico dopo i lavori post-sisma, diventando ancora una volta il simbolo della cittĂ . 🔗continua a leggere

