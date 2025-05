Al Bano padre orgoglioso | l' annuncio a sorpresa sulla figlia Jasmine arriva in diretta tv

Al Bano sorprende i fan con un annuncio in diretta TV sulla figlia Jasmine Carrisi, dimostrando il suo orgoglio paterno con parole speciali. Durante l'intervento a La Volta Buona, il cantante ha condiviso emozionanti novità su Jasmine, lasciando il pubblico senza parole.

È arrivato inaspettato l'annuncio di Al Bano sulla figlia Jasmine Carrisi, figlia della compagna Loredana Lecciso e recentemente protagonista dell'infelice format The Couple, chiuso in anticipo da Canale 5. Ospite in collegamento del programma di Rai 1 La Volta Buona, il cantante ha lanciato a. 🔗 Leggi su Today.it