Al Bano minaccia Iago Garcia | attimi di panico a La volta buona

Durante l’ultima puntata di “La volta buona” su Rai 1, Al Bano Carrisi ha sorpreso il pubblico con una minaccia inaspettata nei confronti di Iago Garcia, scatenando attimi di panico e scompiglio in studio. La sua battuta, intrisa di ironia, ha creato momenti di tensione che hanno lasciato tutti senza parole, rendendo l’appuntamento imperdibile e ricco di colpi di scena.

News Tv. Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano “La volta buona”, trasmesso su Rai 1 e condotto dall’elegante Caterina Balivo, è stata la personalità frizzante di Al Bano Carrisi a catturare l’attenzione. Il celebre cantante di Cellino San Marco ha portato con sé una ventata di allegria e qualche battuta ironica, soprattutto nei confronti di Iago Garcia, l’attore spagnolo noto per la sua partecipazione al “Grande Fratello”. Leggi anche: “Un fantasma vicino alla spazzatura!”. Il motivo? Da non crederci: pizzicato! L’humor di Al Bano a “La volta buona”. Nel corso dell’intervista, Al Bano ha rievocato un episodio esilarante della sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”, quando Elena Santarelli lo chiamò “nano”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Al Bano “minaccia” Iago Garcia: attimi di panico a La volta buona

“La volta buona”, Al Bano lancia un avvertimento in studio a Iago Garcia: cosa ha detto - Durante la puntata del 29 maggio 2025 di “La Volta Buona”, Al Bano Carrisi ha lanciato un'avvertimento a Iago García in studio, lasciando tutti senza parole. 🔗continua a leggere

