Al Bano | Mia figlia Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle Spagna perché Milly Carlucci non la chiama in Italia La replica della conduttrice

Al Bano, ospite a "La volta buona", racconta in diretta la sua vita, tra l'incontro con Sophia Loren e la famiglia allargata con Loredana Lecciso, mentre si infittiscono i rumors sulla mancata partecipazione di sua figlia Jasmine Carrisi a "Ballando con le Stelle" Spagna. Perché Milly Carlucci non l'ha chiamata in Italia? La replica del conduttore svela i retroscena di questa spiacevole situazione.

Al Bano ospite a La volta buona. Il cantautore si è collegato in diretta per raccontare la sua vita, l'incontro con Sophia Loren e la sua bellissima famiglia allargata con Loredana Lecciso. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Al Bano: «Mia figlia Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle Spagna perché Milly Carlucci non la chiama in Italia». La replica della conduttrice

Al Bano risponde al questionario di Proust: «Di me cambierei l'altezza. Il mio più grande rimpianto? Non essere riuscito a salvare mia figlia Ylenia» - Al Bano risponde al famoso questionario di Proust, condividendo riflessioni sulla sua vita, i sogni e i rimpianti. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Bano Mia Figlia Jasmine Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tensioni nel rapporto tra Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi: Accesi confronti, lui era contrario The Couple; Amanda Lecciso: «Ero in classe con la figlia di Al Bano, con Loredana si sono conosciuti fuori dalla nostra scuola. Iago Garcia? È meraviglioso»; Al Bano e l’incontro con Sophia Loren, le rare foto della diva nella sua casa di Ginevra; Le ha preferito Amanda Lecciso, ma Stefania Orlando non è arrabbiata con Iago Garcia: “Festeggiamo l’amicizia”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Bano su Milly Carlucci: “Non chiama mia figlia Jasmine, quindi lei andrà a Ballando con le stelle Spagna” - In collegamento con La Volta Buona in onda giovedì 29 maggio, Al Bano rivela che sua figlia Jasmine parteciperà all'edizione spagnola di Ballando con ... 🔗Secondo fanpage.it

Al Bano, siparietto con la Carlucci: “Non chiama mia figlia a Ballando” - Curioso momento televisivo con Al Bano protagonista e Milly Carlucci chiamata in causa per quanto riguarda Ballando con le Stelle. 🔗Segnala msn.com

Al Bano: «Mia figlia Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle Spagna perché Milly Carlucci non la chiama in Italia». La replica della conduttrice - Al Bano ospite a La volta buona. Il cantautore si è collegato in diretta per raccontare la sua vita, l'incontro con Sophia Loren e la sua bellissima famiglia allargata con Loredana ... 🔗Come scrive ilmattino.it