Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, si prepara a brillare nella versione spagnola di "Ballando con le stelle", "Bailando con las estrellas". Un passo importante per la giovane talentuosa, che sfida il panorama televisivo internazionale. Durante l'annuncio, Al Bano ha lanciato una frecciatina a Milly Carlucci, sottolineando una mancanza di chiamate.

‘Visto che Milly non la chiama.’. Jasmine Carrisi è nel cast di “Bailando con las estrellas”, edizione spagnola del celebre show televisivo di Rai 1, Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente da suo padre, Al Bano, durante la trasmissione “ La Volta Buona ” con Caterina Balivo, dove ha lanciato anche una stoccata amichevole a Milly Carlucci: “Visto che la mia amica Milly non la chiama.”. Al Bano ha spiegato come Jasmine, 23 anni, si stia costruendo una carriera indipendente anche in Spagna, dove canta in lingua spagnola. “Prima fa le cose, poi me le racconta. Così non deve nemmeno ringraziarmi”, ha detto, sottolineando che nella carriera della figlia non c’è stato spazio per il nepotismo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Al bano: ‘Jasmine a Ballando in Spagna’, stoccata a Milly Carlucci e avvertimento a Iago Garcia

