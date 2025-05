Al Bano a La Volta Buona spiazza su Jasmine Carrisi | Sarà a Ballando ma non in Italia

Al Bano a La Volta Buona sorprende i fan di Jasmine Carrisi: la giovane artista potrebbe essere ospite nella versione spagnola di Ballando. Un colpo di scena durante il salotto di Rai 1, che lascia tutti con il fiato sospeso, tra aneddoti familiari e grandi novità.

Colpo di scena nella puntata di oggi de La Volta Buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In diretta da Cellino San Marco, l’inviato Domenico Marocchi ha fatto visita ad Al Bano, e tra un aneddoto familiare e un sorriso, è arrivata la notizia bomba: Jasmine Carrisi potrebbe partecipare alla versione spagnola di Ballando con le Stelle. Un’indiscrezione lanciata con ironia ma che sembra avere tutte le carte in regola per diventare realtà. Jasmine Carrisi: tra palco e pista da ballo. Non è nuova al mondo dello spettacolo Jasmine Carrisi. Voce fresca, presenza moderna, look contemporaneo: Jasmine ha già saputo farsi notare come cantante e volto televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it