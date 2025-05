Al Arabiya intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni

Al Arabiya riporta che, secondo fonti statunitensi, Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per una tregua di 60 giorni a Gaza, offrendo un'opportunità di descalation nel conflitto. Questa notizia rappresenta un passo importante verso la stabilizzazione della regione e apre la strada a possibili dialogue tra le parti.

Fonti di Al Arabiya hanno reso noto che l'inviato statunitense Steve Witkoff è stato informato che Hamas e Israele hanno concordato una tregua a Gaza di 60 giorni. Lo riferisce l'emittente sul profilo X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Arabiya, intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni

Medioriente: Al Arabiya, accordo Israele-Hamas per tregua di 60 giorni - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni, come riportato da Al Arabiya, con l'invio dell'inviato statunitense Steve Witkoff e l'attesa di un annuncio ufficiale da parte del presidente Donald Trump. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Arabiya Intesa Israele Hamas Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Al Arabiya, intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni; Al Arabiya, intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni; A Gaza torna la speranza; Hamas annuncia intesa sul cessate il fuoco, ma Israele smentisce: Solo disinformazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al Arabiya, intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni - Fonti di Al Arabiya hanno reso noto che l'inviato statunitense Steve Witkoff è stato informato che Hamas e Israele hanno concordato la tregua a Gaza di 60 giorni. Lo riferisce l'emittente sul profilo ... 🔗Secondo ansa.it

Gaza, media: «Israele accetta proposta tregua Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Segnala ilmattino.it

Gaza, media: «Israele ha accettato proposta tregua degli Usa». Accordo con Hamas: cessate il fuoco per 60 giorni - In una serie di attacchi israeliani contro edifici residenziali nel campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono rimaste uccise 19 persone, scrive Al Jazeera citando il ministero. 🔗Lo riporta ilmessaggero.it