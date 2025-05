Al Arabiya | Accordo Israele-Hamas per una tregua di 60 giorni

Al Arabiya, emittente televisiva saudita, ha dato notizia che l’inviato statunitense Steve Witkoff è stato informato dell’intesa raggiunta da Hamas e Israele per una tregua di 60 giorni nella Striscia di Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva precedentemente detto alle famiglie degli ostaggi che il suo governo era pronto ad andare avanti verso un accordo sulla base della nuova proposta dall’inviato della Casa Bianca. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al Arabiya: «Accordo Israele-Hamas per una tregua di 60 giorni»

Arabia Saudita-Israele: come la guerra allontana la normalizzazione; Fonti da Gaza: Hamas accetta proposta accordo tregua. Inviato Usa smentisce - Procuratrice, nomina nuovo capo dello Shin Bet non valida; Israele Medio Oriente, Kallas: Maggioranza Ue per revisione accordo con Israele; A Gaza torna la speranza. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fonti israeliane e di Hamas smentiscono l'accordo sulla tregua. Al Arabiya aveva annunciato un'intesa Israele-Hamas per 60 giorni - Fonti israeliane hanno smentito la notizia apparsa su al Arabiya secondo cui lo Stato ebraico e Hamas avrebbero raggiunto l'intesa per una tregua di 60 giorni nell'ambito del negoziato sugli ostaggi. 🔗Come scrive ansa.it

Accordo Israele-Hamas per una tregua di 60 giorni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com

Al Arabiya, intesa Israele-Hamas per tregua di 60 giorni - Fonti di Al Arabiya hanno reso noto che l'inviato statunitense Steve Witkoff è stato informato che Hamas e Israele hanno concordato la tregua a Gaza di 60 giorni. Lo riferisce l'emittente sul profilo ... 🔗Da ansa.it