Aiuto all’immigrazione clandestina Processo per la nave di Mediterranea

Un nuovo processo contro la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans riaccende il dibattito sul ruolo delle ONG nel salvataggio dei migranti in mare e sui rischi legali legati all'aiuto all'immigrazione clandestina. Questa fase giudiziaria mette in luce le sfide e le tensioni tra le operazioni di soccorso e le norme migratorie italiane e internazionali.

Un nuovo processo contro le Ong riaccende il dibattito sul salvataggio dei migranti in mare. Il Gup del Tribunale di Ragusa, Giovanni Giampiccolo Schininnà, ha rinviato a giudizio tutti gli imputati coinvolti nel caso Mare Jonio, la nave della Ong Mediterranea Saving Humans. I reati contestati sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante di averne ottenuto un vantaggio economico. Tra gli imputati ci sono il comandante Pietro Marrone; Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping; Giuseppe Caccia, vicepresidente del CdA di Idra e capo spedizione; Luca Casarini (nella foto), fondatore di Mediterranea; insieme a tre membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Aiuto all’immigrazione clandestina". Processo per la nave di Mediterranea

