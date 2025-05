Aiuti a Kiev Merz fa arrabbiare Mosca Nuovi negoziati di pace a Istanbul

Friedrich Merz riaccende le tensioni tra Kiev e Mosca, lasciando intravedere nuovi negoziati di pace a Istanbul, mentre la Germania si distanzia dalla sua tradizionale indecisione. Con una linea ferma sul supporto all'Ucraina, il neo Cancelliere sta ridefinendo il ruolo della Germania nel conflitto, ponendo nuove sfide e opportunità nell'ambito della geopolitica internazionale.

Da Paese alleato di Mosca per eccellenza a a spina nel fianco per il Cremlino. L’epoca della blanda indecisione di Scholz sembra archiviata per sempre. Il neo Cancelliere, Friedrich Merz, sembra avere molto chiaro il ruolo che la Germania deve ricoprire sullo scacchiere internazionale, iniziando dalla guerra in Ucraina. Il numero uno di Berlino, ieri, ha ricevuto in visita il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e non ha perso l’occasione per mandare un paio di messaggi a Mosca molto chiari. Il primo, riguarda le armi date al Paese invaso, con la Germania che è il secondo fornitore dopo gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aiuti a Kiev, Merz fa arrabbiare Mosca. Nuovi negoziati di pace a Istanbul

