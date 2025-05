Aiuti a famiglie e vulnerabili Apre lo sportello ‘sos bollette‘ Una guida a sconti e riduzioni

Il Comune ha aperto lo sportello 'Sos Bollette', un servizio dedicato a supportare le famiglie e i soggetti vulnerabili nella gestione delle spese energetiche. Questa guida offre informazioni su sconti, bonus e riduzioni disponibili, aiutando i cittadini a risparmiare e a orientarsi tra le nuove misure del governo.

Arriva " sos bollette ": il Comune ha attivato un nuovo punto informativo a sostegno dei cittadini per orientarsi tra le nuove misure previste dal governo per fronteggiare i costi energetici. Con un Isee inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20mila con almeno 4 figli a carico) si potrà avere diritto a un bonus sociale ordinario che può valere circa 500 euro annui. Il bonus è automatico e ha durata di 12 mesi. Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e ottenere l'attestazione Isee attraverso il Portale unico. Contributo straordinario del Governo: con un Isee compreso tra 9.

Voucher farmacia 2025: aiuti per le famiglie con Isee inferiore a 10.140 euro - Nel 2025, il voucher farmacia nasce come nuovo aiuto per le famiglie italiane con ISEE inferiore a 10.

