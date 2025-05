Air Europa festeggia 25 anni in Italia | Possiamo crescere ancora

Air Europa celebra 25 anni di presenza in Italia, sottolineando il suo impegno e il valore crescente nel mercato italiano. Milano, 29 maggio – un anniversario che testimonia la crescita e le prospettive di sviluppo futuro della compagnia nel nostro Paese.

Milano, 29 mag. (askanews) - Air Europa ha festeggiato i 25 anni di operativitĂ in Italia e, per l'occasione, abbiamo incontrato Renato Scaffidi, Country Manager della compagnia aerea per il nostro Paese, che ci ha parlato del valore di questo anniversario. "Abbiamo iniziato nel 2000 - ha spiegato ad askanews - avevamo un volo da Roma e uno da Milano e oggi abbiamo sei voli al giorno, due da Milano, due da Roma e due da Venezia. Venezia l'abbiamo ripreso l'altro anno dopo la sfortunata e triste parentesi della pandemia e oggi trasportiamo circa 400.000 passeggeri all'anno dall'Italia verso il nostro aeroporto principale che è quello di Madrid e da lì circa l'85-90 % proseguono poi per le nostre destinazioni verso il continente americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Air Europa festeggia 25 anni in Italia: "Possiamo crescere ancora"

