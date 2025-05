Aidem Canva per i docenti | come utilizzarlo per creare contenuti didattici efficaci e coinvolgenti Corso Online Accreditato MIM

Scopri come utilizzare Aidem Canva per i docenti in modo semplice e efficace, creando contenuti didattici coinvolgenti e di impatto. Questo corso online accreditato dal MIM ti guida passo dopo passo nell'uso delle funzionalità di Canva, migliorando la qualità delle tue risorse educative e stimolando l'interesse degli studenti.

Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva per realizzare materiali didattici coinvolgenti e accattivanti per gli studenti (Formazione Accreditata MIM - 15 ore) L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

