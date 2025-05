Agripiacenza latte fatturato da 90 milioni | Potenziare forza e dimensione con l’aggregazione

Agripiacenza Latte, con un fatturato di 90 milioni di euro nel 2024, si distingue per la sua solidità in un settore spesso sfidante. Potenziare la forza e le dimensioni attraverso l’aggregazione si rivela strategico per affrontare le sfide future e consolidare la leadership nel mercato lattiero-caseario.

Il fatturato di Agripiacenza latte è stato di 90 milioni di euro per il 2024: «in un momento buono, ma, nel recente passato, molto complesso, il che conferma che una organizzazione professionale serve soprattutto nei momenti di difficoltà; per questo anche l'attuale favorevole situazione di.

