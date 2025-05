Agrikids | oltre 700 bambini alla scoperta della sostenibilità con Coldiretti e Zero Spreco

Oltre 700 bambini della provincia di Arezzo hanno partecipato alla seconda edizione di AgriKids, un evento educativo dedicato alla scoperta della sostenibilità e dell’alimentazione consapevole. Organizzato da Coldiretti Arezzo e Zero Spreco di Aisa Impianti, l’evento ha offerto ai giovani visitatori un’esperienza interattiva alla centrale di recupero integrale di San Zeno, promuovendo un futuro più green e responsabile.

Oltre 700 bambini da tutta la provincia hanno invaso la centrale di recupero integrale di San Zeno per la seconda edizione di AgriKids, l’evento conclusivo del progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare”, organizzato da Coldiretti Arezzo e “Zero Spreco” di Aisa Impianti. Una maxi fattoria didattica e un hub dedicato al riciclo e alla sostenibilità hanno fatto da cornice a una mattinata ricca di attività, dove i piccoli partecipanti hanno imparato giocando grazie ai laboratori delle Fattorie Didattiche di Campagna Amica. I bambini, divisi in gruppi, hanno sperimentato diverse attività: Educazione alimentare: stagionalità, caseificazione, filiera dell’olio e preparazione del pane fresco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Agrikids: oltre 700 bambini alla scoperta della sostenibilità con Coldiretti e Zero Spreco

Oltre 700 bambini da tutta la provincia di Arezzo hanno festeggiato con entusiasmo alla seconda edizione di AGRIKIDS, un evento dedicato all'educazione alimentare e alla sostenibilità organizzato da Coldiretti e Zero Spreco.

