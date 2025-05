Agricoltura Nuovo bando regionale per la promozione delle imprese vinicole sui mercati extra-Ue

L'Emilia-Romagna rafforza il sostegno alle imprese vinicole con un nuovo bando regionale dedicato alla promozione sui mercati extra Ue, offrendo strumenti innovativi per espandere la presenza internazionale. Questo investimento mira a valorizzare la qualitĂ dei vini locali e a facilitare l'accesso a nuovi sbocchi nei Paesi terzi, consolidando la posizione del settore vinicolo regionale sui mercati globali.

L'Emilia-Romagna continua a investire sulla qualitĂ dei propri vini e rafforza gli strumenti di promozione a disposizione delle imprese per rafforzare la propria presenza sui mercati dei Paesi terzi (extra Ue) e cercare nuovi sbocchi per le produzioni regionali. E' stato approvato nell'ultima.

