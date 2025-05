Aggressione in Piazza Mercato | condanne eccessive secondo i legali che valutano un ' Concordato Procura'

L'aggressione avvenuta in Piazza Mercato il 24 giugno 2023 sta attirando l’attenzione per le condanne considerate eccessive dai legali degli indagati, che valutano un possibile accordo con la procura. L’udienza di discussione presso la Corte d’Appello, rinviata al 19 settembre, rappresenta un passo cruciale nel percorso giudiziario.

Nell'ambito del processo per l'aggressione del 24 giugno 2023 di Piazza Mercato, l'udienza del 23 maggio davanti alla Corte d'Appello per la discussione, è stata rinviata al 19 settembre. Il Collegio della terza sezione ha concesso il rinvio preliminare in quanto i legali difensori degli indagati.

