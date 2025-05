Aggressione in famiglia a Portici | 15enne aggredisce genitori con ascia

Un episodio inquietante di violenza familiare ha scosso Portici, dove un 15enne ha aggredito i genitori con un’ascia. Questo fatto drammatico riporta l’attenzione su un trend preoccupante: la crescente violenza domestica tra le nuove generazioni. Cosa spinge i giovani a utilizzare la violenza come unica forma di comunicazione? È fondamentale riflettere sulle cause e trovare soluzioni adeguate per prevenire simili episodi in futuro.

Un episodio di violenza familiare ha visto la luce a Portici, in provincia di Napoli, quando un ragazzo di 15 anni ha aggredito i propri genitori munito di ascia. Le autorità hanno avviato le indagini sul caso, che riguarda la pratica di maltrattamenti in famiglia e il porto e detenzione di arma bianca.

Portici, 15enne positivo alla droga minaccia i genitori con un’ascia

Un giovane di soli 15 anni, recentemente entrato nell'adolescenza, ha seminato il panico a Portici minacciando i suoi genitori con un’ascia, in un episodio drammatico legato all’uso di droga.

