Aggrediscono un uomo a colpi di machete e katane | due arresti si cercano i complici

Due uomini tunisini di 27 e 38 anni sono stati arrestati dopo aver aggredito un uomo a colpi di machete e katane nel parcheggio Conad di San Sisto, Perugia. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei complici ancora irreperibili, in un episodio di violenza che ha sconvolto la zona. Continua a leggere per i dettagli della vicenda.

Una violento pestaggio ha coinvolto un uomo nel parcheggio Conad di San Sisto, frazione di Perugia: arrestati due tunisini di 27 e 38 anni, si cercano le altre due persone che hanno partecipato all'aggressione con le armi da taglio.

Due uomini tunisini di 27 e 38 anni sono stati arrestati dopo aver aggredito brutalmente un uomo con machete e katane nel parcheggio Conad di San Sisto, Perugia.

