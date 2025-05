Agenzia Entrate in crisi sulla precompilata Codacons critica e Sogei interviene

Nella giornata in cui i contribuenti tentano di accedere alla dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate, problemi tecnici sul sito creano disagi e alimentano le critiche del Codacons. Sogei interviene per fronteggiare le difficoltà, mentre l’agenzia si trova sotto pressione in un contesto di crescente insoddisfazione tra i cittadini.

Questa mattina, nella giornata in cui i contribuenti si apprestano a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, il sito dell’Agenzia delle Entrate ha manifestato nuovamente problemi tecnici. Diversi utenti hanno constatato l’impossibilità di accedere alla piattaforma, generando non pochi disagi in un momento particolarmente delicato per chi deve inoltrare la propria documentazione fiscale. Critiche da . L'articolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine News in tempo reale e ultime notizie. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Agenzia Entrate in crisi sulla precompilata, Codacons critica e Sogei interviene

Precompilata, in tilt il sito dell'Agenzia delle Entrate nel giorno clou: chiesta la proroga delle scadenze - Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha subito rallentamenti oggi, alla vigilia della scadenza per la modifica e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata.

