Agenzia delle Entrate | novità fiscali 2025 per detrazioni e famiglie numerose

Scopri le ultime novità fiscali del 2025 con l’Agenzia delle Entrate: approfondisci le nuove detrazioni e le agevolazioni pensate per le famiglie numerose, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Restare aggiornati è fondamentale per ottimizzare i benefici fiscali e pianificare al meglio le proprie finanze.

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net