Agenti e giudici la doppia mossa del Quirinale

Agenti e giudici, attenzione: il Quirinale ha scavato tra la legge e l’ordine, riaffermando il ruolo fondamentale delle istituzioni nello Stato di diritto. Con un doppio intervento, Sergio Mattarella ha chiarito come la magistratura e le forze di polizia siano pilastri imprescindibili della nostra democrazia, respingendo qualsiasi ipotesi di contro-potere.

Legge e ordine sono la bussola dei sistemi liberali, sono assicurati dalla "rule of law", dal rispetto e dalla virtuosa applicazione delle norme dello Stato di diritto. Sergio Mattarella ieri con un doppio intervento ha riportato sulla terra quanti pensano che la magistratura sia un contro-potere e le forze di polizia un organo dello Stato che si può delegittimare senza conseguenze. Parlando di fronte ai magistrati tirocinanti, il Presidente della Repubblica ha ricordato che «giudici e pubblici ministeri hanno (.) il dovere di essere e di apparire – apparire ed essere - irreprensibili e imparziali, in ogni contesto (anche nell'uso dei social media); con la consapevolezza che, nei casi in cui viene - fondatamente - posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della magistratura».

