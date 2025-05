Agenda Sud | altri 35 milioni per ridurre la dispersione scolastica nel mezzogiorno

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito stanzia altri 35 milioni di euro per combattere la dispersione scolastica nel Mezzogiorno. Un passo cruciale nell'ambito dell'Agenda Sud, che mira a creare un'istruzione più equa per tutti. Questo investimento non è solo un aiuto economico, ma un'opportunità per trasformare il futuro dei giovani del Sud, contribuendo a colmare un divario educativo che dura da troppo tempo. La scuola come motore di cambiamento!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha annunciato un ulteriore stanziamento di 35 milioni di euro per la fase 2 di Agenda Sud, il piano strategico avviato nel 2023 con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e colmare i divari educativi tra Nord e Sud Italia. Questo nuovo finanziamento si aggiunge . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Agenda Sud, altri 35 milioni per ridurre i divari. Investimenti per 100mila euro aggiuntivi per ogni istituto

La Fase due di Agenda Sud, il programma promosso dal Ministro Giuseppe Valditara, prevede un investimento di altri 35 milioni di euro per ridurre le disuguaglianze nel sistema scolastico del Sud Italia.

Cerca Video su questo argomento: Agenda Sud 35 Milioni Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Docenti precari: sono di più o di meno rispetto agli anni passati? Cosa si può ricavare dai dati ufficiali disponibili; Valditara incontra Mancuso: Investimenti importanti per colmare le disparità nell'apprendimento scolastico; Crisi politica a Riace: dimissioni e tensioni dopo la mancata decadenza del sindaco Lucano; La scuola di Valditara come il Minculpop? No, è l'esatto contrario | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Agenda sud, 35 milioni contro la dispersione scolastica

msn.com scrive: Parte la Fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica ...

Scuola, 35 milioni di euro aggiuntivi per la fase due di Agenda Sud

Lo riporta ilgiornale.it: Parte oggi la Fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal Ministro Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord ...

Agenda Sud: 35 milioni di euro per una didattica innovativa

Secondo informazionescuola.it: Il Ministero dell'Istruzione lancia Agenda Sud, investendo 35 milioni di euro per migliorare le scuole del Sud Italia.