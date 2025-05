Agenda Sud 35 milioni per la fase due Valditara | Garantire pari opportunità

Oggi prende il via la fase due di Agenda Sud, il piano da 35 milioni di euro promosso dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, volto a contrastare la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità di istruzione tra Nord e Sud Italia. Un intervento strategico per ridurre i divari e garantire un'istruzione equa a tutti gli studenti.

Parte oggi la fase due di Agenda Sud, il piano di interventi fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara nel 2023 per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale. “Avevamo stanziato 325 milioni di euro per le scuole delle regioni del Mezzogiorno. Ora aggiungiamo altri 35 milioni di euro, che si traducono in ulteriori 100mila euro per le scuole che presentano maggiori fragilità”, ha dichiarato il ministro. I nuovi fondi consentiranno di fornire sussidi didattici come libri, tablet e pc, di riqualificare spazi e ambienti scolastici, nonché di fornire le attrezzature per palestre, mense, auditorium e laboratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agenda Sud, 35 milioni per la fase due. Valditara: "Garantire pari opportunità"

Il Ministro Valditara in Calabria annuncia investimenti record. Seconda fase Agenda Sud con fondi per scuole, tecnologie e ristrutturazioni: “Una terra che ha bisogno di uno Stato vicino” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia in Calabria investimenti record nella seconda fase dell'Agenda Sud, con fondi dedicati a scuole, tecnologie e ristrutturazioni. 🔗continua a leggere

