Agapè – Universal Love | un progetto di teatro-danza nelle chiese per il Giubileo 2025

Pisa, 28 maggio 2025 – In occasione del Giubileo 2025, l'associazione Parallelo Dance presenta Agapè – Universal Love, un progetto articolato in tre performance di teatro-danza ispirate alle virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. Le tre azioni sceniche sono pensate come parti di un unico percorso, connesse tra loro in una struttura sequenziale. Ogni performance mantiene autonomia formale ma si inserisce in una visione complessiva, che si sviluppa nel tempo e nello spazio. "Anche quest'anno – dichiara l'assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – l'associazione Parallelo dance propone un progetto molto interessante, che si inserisce nelle iniziative che celebrano a Pisa il Giubileo.