Afragola rapina per coprire gli abusi sessuali in Chiesa | scarcerazione eccellente

Una rapina ad Afragola, ideata per coprire gli abusi sessuali all’interno della Chiesa e mettere a tacere le testimonianze scomode, ha suscitato scalpore. L’operazione non mirava al denaro, bensì a cancellare prove compromettenti come video e foto di rapporti tra sacerdoti e giovani vittime, alimentando un caso che si sta sviluppando.

Le notizie più recenti da fonti esterne

