Afragola Meloni | L’omicidio spietato di Martina ci sconvolge

L'omicidio di Martina, una ragazza di soli 14 anni ad Afragola, ha sconvolto l'intera comunità. Un gesto crudele che ci ricorda quanto sia urgente sradicare la violenza e proteggere i giovani. Restiamo vicini alla famiglia e alla città in un momento di grande dolore e riflessione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Martina aveva solo 14 anni. Aveva la vita davanti, i sogni, le amicizie, la scuola. Le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato, uccisa brutalmente da chi diceva di volerle bene. Un delitto spietato, che colpisce nel profondo ogni genitore, ogni cittadino, ogni essere umano. La sua morte ci sconvolge. Ci impone di guardare in faccia un male profondo, che non possiamo né ignorare né normalizzare: la violenza cieca e possessiva che troppo spesso si abbatte sulle donne, anche sulle più giovani". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni commentando l'omicidio della 14enne di Afragola.

Femminicidio ad Afragola, parla Meloni: “Martina aveva solo 14 anni. Delitto spietato, mi colpisce come genitore. Violenza cieca e possessiva, occorre svolta culturale”

Il femminicidio di Martina Carbonaro, giovanissima studentessa di Afragola uccisa a 14 anni dall’ex fidanzato, ha scosso l’intera comunità e riaperto il dibattito sulla violenza di genere nel nostro Paese.

Omicidio di Martina, 14enne di Afragola: Meloni chiede giustizia severa

