La presidente del Consiglio esprime cordoglio sui social per Martina Carbonaro, 14enne uccisa ad Afragola, sottolineando l'importanza di fare di più contro la violenza e di agire tutti insieme per prevenire tragedie simili. Un messaggio di solidarietà e impegno per una società più sicura e responsabile.

La presidente del Consiglio dedica un messaggio sui propri profili social a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato Alessio Tucci: "Aveva la vita davanti, le è stata tolta con una violenza che lascia senza fiato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Afragola, Meloni in campo: "Delitto spietato, fare di più tutti insieme".

Femminicidio ad Afragola, parla Meloni: “Delitto spietato, mi colpisce come genitore. Violenza cieca e possessiva, occorre svolta culturale” - Il femminicidio di Martina Carbonaro ad Afragola, un tragico delitto spietato, ha scosso profondamente l'intera comunità e riacceso il dibattito sulla violenza di genere. 🔗continua a leggere

