Afragola | la famiglia di Martina Vogliamo giustizia

La comunità di Afragola si unisce nel dolore e nella richiesta di giustizia per Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni trovata senza vita in un casolare abbandonato. I cancelli dello stadio Moccia sono diventati un luogo di raccoglimento e solidarietà, testimoniando il forte senso di vicinanza e speranza della popolazione.

AGI- All'indomani della tragedia che ha colpito la comunità di Afragola, alle porte di Napoli, i cancelli che delimitano lo stadio Moccia, dove è stato ritrovato, all'interno di un casolare abbandonato, il corpo della 14enne Martina Carbonaro, continuano ad essere il punto dove tantissime persone si stanno ritrovando, soprattutto giovani, per depositare striscioni e fiori. Nel frattempo, nel carcere di Poggioreale domani si terrà l'udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, il 19enne ex fidanzato di Martina accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Il nodo cruciale, per quello che poi sarà l'iter processuale, si terrà il 3 giugno prossimo.